Lazio | Provedel, Motta o Mandas? Chi sarà il titolare la prossima stagione
RASSEGNA STAMPA - Lo snodo portieri sarà uno dei temi più delicati dell’estate della Lazio. Il finale di stagione di Edoardo Motta ha acceso entusiasmo e speranze, ma il club ritiene che il giovane portiere abbia ancora bisogno di tempo prima di caricarsi sulle spalle un’intera stagione da titolare. Per questo motivo a Formello si ragiona con prudenza, cercando il giusto equilibrio tra presente e futuro.
Nel frattempo resta aperta la situazione di Christos Mandas. Il Bournemouth continua a monitorarlo e la Lazio tratta sulla base dei 17 milioni fissati per il riscatto, senza intenzione di fare sconti. La cessione del greco rappresenterebbe la soluzione economicamente più vantaggiosa, ma se l’affare non dovesse concretizzarsi Mandas potrebbe restare a Formello e partire addirittura da titolare nella prossima stagione, come riporta il Messaggero.
Sul fondo resta anche Ivan Provedel, il cui futuro dipenderà proprio dagli altri movimenti. Se il Bournemouth dovesse davvero affondare per Mandas, allora Provedel potrebbe essere confermato almeno per l’ultimo anno di contratto, in scadenza nel 2027. Ma attenzione anche al Bologna, che segue con interesse il portiere biancoceleste: davanti a un’offerta importante, la Lazio potrebbe decidere di aprire alla cessione e cercare un altro portiere.
È ancora presto per capire quale sarà l’incastro definitivo, ma una sensazione filtra con chiarezza: per Motta ci sarà probabilmente un altro anno di crescita e formazione prima del definitivo salto da titolare. La Lazio vuole proteggerne il percorso senza bruciare le tappe, consapevole di avere tra le mani un prospetto su cui costruire il futuro.