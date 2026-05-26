Napoli, chi sarà il nuovo allenatore? Impallomeni consiglia un ex Lazio
Non solo la Lazio, anche il Napoli è prossimo a cambiare l'allenatore. Conte ha chiuso la stagione centrando la qualificazione in Champions, ma non proseguirà la sua avventura all'ombra del Vesuvio. Il salentino cambierà club e in casa azzurra si chiedono chi prenderà il suo posto.
Il toto nomi è partito e tra i candidati, come suggerisce Stefano Impallomeni, c'è un ex Lazio. Queste le considerazioni dell'opinionista a TMW: "Italiano sembra in vantaggio sugli altri profili, mentre escluderei Allegri. Qualora dovesse saltare anche il primo non escludo che si possa puntare su Simone Inzaghi. L'obiettivo di De Laurentiis del resto è quello di diventare ancora più competitivi in ambito internazionale, cosa che Inzaghi ha assolutamente dimostrato".
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