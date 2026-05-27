Lazio, Floriani Mussolini spera: può tornare e convincere Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Il viaggio di Romano Floriani Mussolini potrebbe presto riportarlo dove tutto è iniziato: a Formello. Dopo una stagione importante con la Cremonese, culminata con la retrocessione in Serie B ma anche con la sua definitiva crescita personale, l’esterno biancoceleste è pronto a rientrare alla Lazio. La società grigiorossa, infatti, difficilmente eserciterà il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, aprendo così le porte al ritorno nella Capitale.
Per Floriani Mussolini quella appena conclusa è stata la prima vera esperienza in Serie A, chiusa con 28 presenze complessive, oltre 1100 minuti giocati e 3 assist. Numeri che raccontano la crescita di un ragazzo che, stagione dopo stagione, ha saputo costruirsi il proprio percorso lontano dalle pressioni dell’ambiente laziale. Adesso, però, lo scenario cambia completamente.
Ad attenderlo ci sarà Gennaro Gattuso, un tecnico che nel corso della sua carriera ha spesso dimostrato grande attenzione verso i giovani. Il ritiro estivo, spiega il Corriere dello Sport e come anticipato dalla nostra redazione, potrebbe trasformarsi in una grande occasione per convincere la Lazio a puntare davvero su di lui nel nuovo ciclo tecnico. Molto dipenderà anche dalle scelte di mercato sugli esterni, ma il classe 2003 parte con un vantaggio importante: conosce già l’ambiente biancoceleste, sente il peso di quella maglia e rappresenta uno dei pochi prodotti autentici del vivaio pronti a giocarsi le proprie carte in prima squadra.
La Lazio lo aveva lasciato partire per permettergli di crescere con continuità, senza pressioni eccessive. Ora quel percorso sembra averlo preparato al passo successivo. Non ci sono ancora certezze sul suo futuro, ma una cosa appare chiara: questa estate potrebbe rappresentare il bivio decisivo della sua carriera.