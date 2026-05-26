Lazio, intervento riuscito per Cataldi: il post social - FT
26.05.2026 22:52 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La pubalgia lo ha tormentato per gran parte di questa stagione e, per questo, Danilo Cataldi ha atteso la fine della stagione per sottoporsi a intervento chirurgico.
Il centrocampista della Lazio è stato operato nella giornata odierna a Barcellona e sfrutterà il periodo della sosta estiva per recuperare la forma fisica e arrivare al meglio alla preparazione di luglio.
Intanto proprio Cataldi ha postato una foto sui social dopo l’operazione rassicurando tutti i tifosi: “Intervento andato, tutto ok!”.
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