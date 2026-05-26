Lazio, Bezzi: "Sarri ha fatto il fenomeno, ora arriva Gattuso che..."

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Gianni Bezzi è intervenuto nel pomeriggio a TMW per commentare i temi caldi del momento. A proposito della Lazio, che saluterà Sarri: "Ha fatto il fenomeno con la Lazio, è arrivata nona facendo una finale di Coppa Italia e ora vanno a prendere Gattuso che non allena da sei anni e ha bucato un Mondiale".

"Mi sarebbe piaciuta anche l’idea del ritorno di Sarri, non ho capito questa sua scelta di andare all’Atalanta. Pensavo scegliesse una squadra con obiettivi importanti, va all’Atalanta a fare il manager per rilanciare un progetto. Per il Napoli Allegri è la scelta più giusta”.

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