Sarri all'Atalanta? Matri: "Ha sbagliato pochi campionati. Non mi stupirei..."
26.05.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Nel corso della trasmissione 4231 di Dazn, Alessandro Matri ha parlato anche di Sarri e del suo, sempre più probabile, futuro all'Atalanta. Ecco allora le parole dell'ex attaccante di tante squadre, tra cui la Lazio, sul tecnico che si appresta a salutare proprio il mondo biancoceleste:
"Sarri ha sbagliato pochi campionati. Ho paura che possa essere traumatico il passaggio da una difesa a 3 a quella a 4. Ci sarà bisogno di un po' più di tempo, però su Sarri ho sempre delle certezze. Non mi stupirei se dovesse far bene".
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