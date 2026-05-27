Lazio, dalla pubalgia al riscatto: Rovella e Cataldi vogliono convincere Gattuso

27.05.2026 08:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, dalla pubalgia al riscatto: Rovella e Cataldi vogliono convincere Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - Un anno burrascoso è alle spalle. Soprattutto per Nicolò Rovella. La stagione difficile della Lazio per lui è stata un vero e proprio calvario tra i problemi legati alla pubalgia e la rottura della clavicola destra che gli hanno impedito di essere a disposizione di mister Sarri. Il numero 6 biancoceleste è tornato nel finale di stagione e ora è pronto a ricominciare cancellando quel che è successo nell'ultima annata sportiva. Nel mirino c'è il ritiro di Formello e la volontà di convincere anche Gennaro Gattuso, che ha potuto già conoscere da vicino nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana.

CENTROCAMPO - Rovella proverà a prendersi il posto da titolare tra i due mediani del 4-2-3-1 che, a meno di sorprese, Gattuso dovrebbe riproporre nella Capitale. L'ultima volta che ha giocato con quel modulo - con Baroni - il suo compagno di squadra era Matteo Guendouzi. Questa volta c'è un'incognita. Secondo Sarri pensare di vedere Rovella e Cataldi insieme era impossibile, se non per emergenza in alcuni spezzoni di partita. Le caratteristiche dei due non si sposavano e quindi diventavano l'uno l'alternativa dell'altro. Sarà lo stesso anche per Gattuso? 

CATALDI SI E' OPERATO - In attesa di scoprirlo Danilo Cataldi non ha lasciato nulla al caso. Nella giornata di ieri si è sottoposto a un intervento per pubalgia a Barcellona. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo diversi consulti si è affidato a Ramón Cugat, chirurgo ortopedico e traumatologo specializzato in medicina dello sport e chirurgia artroscopica. L'operazione è andata per il meglio e adesso seguirà una prima fase riabilitativa che lo porterà spesso in Spagna per monitorare i miglioramenti clinici. L'obiettivo del vice-capitano della Lazio è quello di sfruttare questi giorni di maggio e il mese di giugno per tornare nelle migliori condizioni, così da presentarsi a Formello pronto per il ritiro e per convincere Gennaro Gattuso. Cataldi si giocherà il posto con Rovella. O forse lo condivideranno. Starà all'ex commissario tecnico tirare una linea durante o alla fine del ritiro, quando dovrà indicare alla società quali giocatori portargli per rinforzare la rosa. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.