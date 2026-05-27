Lazio, sta per iniziare l'era Gattuso: le richieste del tecnico
RASSEGNA STAMPA - Cambiano gli allenatori, ma i problemi della Lazio di Lotito restano gli stessi. L’arrivo di Gennaro Gattuso può dare una scossa alla squadra, ma senza rinforzi il suo impatto rischia di essere limitato. Anche Maurizio Sarri aveva sottolineato la mancanza di qualità della rosa, un problema evidente da tempo.
Gattuso arriva dopo due settimi posti e un nono posto della Lazio ed è il quarto allenatore dal marzo 2024. Come già accaduto con Tudor, Baroni e Sarri, anche lui dovrà valutare una squadra che negli ultimi anni ha mostrato limiti evidenti: poca qualità, poche alternative ai titolari e difficoltà in zona gol. Prima di accettare, riporta il Corriere dello Sport, Gattuso aveva dubbi, poi il confronto diretto con Fabiani lo ha convinto. Resta però da capire se le garanzie ricevute saranno davvero concrete.
Molto dipenderà anche dalla situazione economica del club. Dopo il 30 giugno si saprà se la Lazio dovrà fare un mercato a saldo zero, finanziando gli acquisti con le cessioni. Alcuni giocatori sono in bilico: Mario Gila sembra vicino all’addio, mentre Alessio Romagnoli deve decidere il proprio futuro dopo i contatti con il suo entourage. Possibili partenze anche per Tavares, Isaksen, Dia e Noslin.
Gattuso, intanto, vuole rilanciare Mattia Zaccagni, che ha aperto alla permanenza. Per rendere competitiva la squadra servirebbero almeno 3-4 acquisti: un difensore centrale, una mezzala o trequartista per il possibile 4-2-3-1, un’alternativa a Zaccagni e soprattutto un vero bomber. Oltre al mercato, la Lazio dovrà anche ritrovare serenità interna dopo le tensioni nello staff medico di Formello.
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