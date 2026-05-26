Cairo annuncia: "Mi faccio da parte, sono aperto a vendere il Torino"
26.05.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A margine dell'evento a Montecarlo dedicato ai 30 anni dell'agenzia P&P Sports Management di Federico Pastorello, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del suo futuro a capo del club, annunciando di essere disponibile per una cessione. Di seguito le sue dichiarazioni.
"La cessione del Torino? Continuo ad essere aperto e non chiedo chissà cosa: se arriva qualcuno che ha voglia e disponibilità economiche, mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni e mi sono divertito, ci sono tante cose belle che mi legano al Toro. Magari vendo e vengo a vedere il Toro in Maratona, dopo aver scelto uno talmente bravo che farà meglio di me".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.