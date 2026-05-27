Lazio, l'operazione di Cataldi: il chirurgo e i dettagli sul recupero

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RASSEGNA STAMPA - L'operazione di Danilo Cataldi è andata per il meglio. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista della Lazio, costretto a saltare l'ultima parte di stagione per pubalgia, ha deciso di anticipare i tempi guadagnando un margine importante per avviare il processo riabilitativo e mettersi a disposizione di Gattuso quando inizierà il ritiro di Formello.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nei prossimi giorni Cataldi farà avanti e indietro tra Italia e Spagna per tenere sotto controllo i miglioramenti clinici. Poi tornerà a concentrarsi sulla parte atletica, indispensabile per arrivare al ritiro nelle condizioni fisiche migliori. La decisione di Cataldi di operarsi è stata immediata.

IL CHIRURGO - Il centrocampista non ha voluto perder tempo in terapie riabilitative che avrebbero rischiato di non portare alcun miglioramento. Dopo alcuni consulti ha deciso di affidarsi a Ramón Cugat, un chirurgo ortopedico e traumatologo specializzato in medicina dello sport e chirurgia artroscopica. È stato lui che nella giornata di ieri, a Barcellona, ha eseguito l'operazione.