Lazio, svelato lo staff di Gattuso: ecco chi altro arriverà a Formello
RASSEGNA STAMPA - La prossima settimana Gennaro Gattuso sbarcherà a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio. Per lui è pronto un accordo biennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati all’Europa: formalmente sarà un anno con opzione per il secondo, ma la sensazione è che il rinnovo automatico rappresenti poco più di una formalità.
Rino porterà con sé, come vi avevamo anticipato, anche lo staff che lo ha accompagnato nell’esperienza con la Nazionale italiana, anche se i collaboratori dovranno prima liberarsi del contratto con la Figc in scadenza il 30 giugno.
Come scrive il Messaggero, al suo fianco ci sarà il fedelissimo vice Luigi Riccio, figura storica del suo percorso da allenatore e amico di lunga data fin dai tempi del Perugia di Luciano Gaucci, poi il preparatore atletico Bruno Giovanni Dominici, il preparatore Dino Tenderini, il preparatore dei portieri Roberto Perrone e il match analyst Marco Sangermani.
In Nazionale Gattuso era riuscito a creare uno spogliatoio molto unito e l’obiettivo ora è ricostruire quello stesso spirito anche dentro la Lazio, puntando su intensità, appartenenza e disciplina come basi del nuovo corso biancoceleste.