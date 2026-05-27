Lazio, il caso Dele-Bashiru: la richiesta di Fabiani a Gattuso
27.05.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Gattuso sta già studiando per capire che modulo poter utilizzare alla Lazio e tutto dipenderà da Taylor: il tecnico è infatti convinto che l'olandese possa giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-3-1-2, nel caso arrivasse un'altra punta di peso. Parlando di centrocampo, c'è poi la questione Dele-Bashiru.
Come riporta il Messaggero, il diesse Fabiani avrebbe chiesto esplicitamente a Gattuso di lavorare sulla sua crescita e valorizzazione dopo una stagione in cui il centrocampista è rimasto spesso ai margini.
Sarà una delle missioni più delicate del nuovo tecnico biancoceleste: riuscire a tirare fuori continuità e personalità da un giocatore che finora ha mostrato solo a sprazzi il proprio potenziale.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.