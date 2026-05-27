Calciomercato Lazio | Isaksen o Cancellieri? Gattuso ha scelto il suo esterno
CALCIOMERCATO LAZIO - Gennaro Gattuso ha davanti a sè una lista di nomi che dovrà dividere in tre sezioni: chi resta, chi parte e chi è in bilico. Nella prima per esempio rientra il nome di Mattia Zaccagni, certezza dalla quale Rino vuole ripartire. Nella seconda, invece, sembrerebbe esserci scritto il nome di Matteo Cancellieri. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, Gattuso avrebbe fatto la sua scelta per la corsia di destra, preferendo Gustav Isaksen all'esterno italiano. Il tecnico calabrese, secondo il quotidiano, non si opporrebbe alla cessione dell'ex Hellas Verona.
UN'ALATRA VERSIONE - Una versione che, però, non trova riscontri sul Corriere dello Sport, il quale sottolinea, invece, come Cancellieri sia sotto osservazione perché dotato di alcune caratteristiche che sembrerebbero incuriosire Gattuso. Una doppia versione che, almeno per quanto ci riguarda, porta il classe 2002 nell'ultima delle tre liste, quell destinata ai giocatori in bilico. Almeno fino a quando non saranno chiare le intenzioni del nuovo tecnico.