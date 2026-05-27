Nesta - Avellino, c'è l'accordo: nuova avventura per l'ex Lazio
RASSEGNA STAMPA - L'Avellino ha scelto: sarà Alessandro Nesta il nuovo allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, prenderà il posto di Davide Ballardini, che ha dato l'addio a fine anno. L'ex difensore della Lazio ripartirà dalla Serie B dopo un anno da fermo: l'ultima esperienza l'ha vissuta in A con il Monza (esonerato e richiamato), culminata con la retrocessione.
Firmerà un contratto di due anni e ripartirà dal Partenio, dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Aveva sfidato l'Avellino al secondo turno di Coppa Italia, il 28 agosto 1996. Ancora giocava da terzino destro, era solo una giovane promessa del vivaio della Lazio. Di lì a poco, Zeman gli cambiò ruolo e la carriera spostandolo al centro. Il resto è storia. Ora un nuovo inizio, ma in panchina.