Calciomercato Lazio | Rovella, Gila e non solo: Sarri vuole tutti all'Atalanta
27.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Sarri guarda a Formello per il mercato. Manca solo l'ufficialità del suo passaggio all'Atalanta, visto che ormai ha chiuso con la Lazio. È stato risolto il suo contratto, gli erano rimasti due anni dopo la stagione appena conclusa. Per questo ora Mau raggiungerà Bergamo e inizierà a lavorare per il futuro.
Ma non senza dimenticare il suo passato, visto che in nerazzurro vorrebbe portare diversi giocatori biancocelesti. Come riportato dall'edizione odierna de L'Eco di Bergamo, tra i più apprezzati ci sono Rovella e Gila (nel mirino anche di Milan e Inter), oltre a Romagnoli. In lisa per il centrocmapo ci sono anche Fagioli, Bernabé e Torreira.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.