Ex Lazio | De Silvestri è infinito: il suo futuro sarà a Bologna
27.05.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Lorenzo De Silvestri non ha intenzione di smettere. Tutt'altro. Il terzino cresciuto nel settore giovanile della Lazio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane potrebbe firmare il quarto rinnovo del contratto annuale con il Bologna. Il Sindaco, come lo chiamano in ambeinte felsineo, è ormai un punto di riferimento per il club.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.