Lazio, Oddi su Gattuso: "Ha carattere, il grande problema è che..."

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© foto di Federico Serra

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso, sottolineando anche quello che manca alla squadra.

GATTUSO - "Gattuso è un allenatore che ha carattere. Penso sia un buon acquisto, o almeno lo spero. Spero sia l’uomo in grado di ridare fiducia anche ai tifosi. Mi auguro la scelta migliore. Dobbiamo attendere prima di dare un giudizio a Gattuso. Vediamo se la società sarà in grado di dargli una mano col mercato. La società deve intervenire. Il problema più grande è sempre davanti. Il bomber manca".

GASCOIGNE - "Oggi il compleanno di Gascoigne? Gazza giocatore fortissimo e uomo simpaticissimo. Ne faceva di tutti i colori. Ricordarne una è complicato, si inventava sempre qualcosa".