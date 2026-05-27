Olanda, l'elenco dei convocati per il Mondiale: la scelta su Taylor
L'ultima speranza di vedere un calciatore della Lazio impiegato al Mondiale era Kenneth Taylor. Pochi minuti fa Ronald Koeman ha diramato la lista ufficiale dei convocati dell’Olanda per la kermesse che si terrà negli USA, Messico e Canada tra poche settimane.
Niente da fare per Taylor, che nonostante le buone prestazioni con la maglia della Lazio da gennaio in poi resta a casa. In quel ruolo la scelta è ricaduta su Gravenberch, Reijnders, Schouten, Smit, Q. Timber, Valente, Koopmeiners. Di seguito l'elenco completo, con in grassetto i calciatori appartenenti al nostro campionato.
Portieri: Bijlow, Verbruggen, Flekken.
Difensori: Aké, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Van Hecke, Timber, Van de Ven, De Vrij, Hato.
Centrocampisti: Gravenberch, Reijnders, Schouten, Smit, Q. Timber, Valente, Koopmeiners.
Attaccanti: Depay, Gakpo, Malen, Brobbey, Simons, Weghorst, Lang.