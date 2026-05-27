Calciomercato Lazio, Provedel verso l'addio? Lo vuole una big come vice
Sempre più verso l'Inter. In estate Provedel potrebbe lasciare la Lazio per sposare la causa nerazzurra, dove è ormai il nome forte per il ruolo di vice nella prossima stagione. Una svolta che vi avevamo già anticipato già lo scorso gennaio.
L'Inter ha le idee chiare sul reparto portieri: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Josep Martínez sarà il titolare designato, mentre accanto a lui servirà un vice di esperienza. Ed è qui che entra in scena Provedel, individuato dalla dirigenza come il profilo ideale per completare il pacchetto.
Il futuro del classe 1994 resta da scrivere. Provedel ha ancora un contratto in essere con la Lazio in scadenza nel 2027, quindi qualsiasi trasferimento dovrà passare attraverso una trattativa tra i due club. Il vero crocevia sarà capire se rientrerà o meno nei piani di Gattuso: molto dipenderà anche dalle valutazioni su Motta e sull'eventuale rientro di Mandas.