Calciomercato Lazio | Anche Provedel può salutare: ha un'offerta in Serie A

L'opera di smantellamento della rosa va avanti. E non riguarda solo il mercato invernale. Lotito è stato chiaro: chi non vuole rimanere alla Lazio può andare via. L'importante è portare un'offerta congrua. Risultato? In otto hanno chiesto la cessione.

Alcuni sono nomi risaputi (vedi i vari Isaksen, Dele-Bashiru e Tavares), altri sono degli insospettabili. Tra questi anche Ivan Provedel, tornato a essere un punto di riferimento per Sarri. Eppure il suo futuro alla Lazio è più che in bilico.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Provedel avrebbe un'offerta da una big della Serie A. Si tratta dell'Inter di Chivu, alla ricerca di un portiere per il post Sommer in vista della prossima stagione. Vicario è in cima alla lista dei desideri nerazzurri, ma l'estremo difensore della Lazio è in lizza.

Ecco perché quando si è trattato di alzare la mano, il portiere classe 1994 non ha esitato un secondo. Ha avvisato la società che c'è questa proposta da parte dell'Inter e che lui è pronto ad accettarla in estate. Un'altra pedina che rischia di salutare, anche se non nell'immediato.

