Lazio, Provedel e la maledizione del finale di stagione: per il terzo anno di fila è fuori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è due senza tre. Provedel è costretto a fermarsi, di nuovo. È il terzo anno di seguito che succede, a partire dalla stagione 2023/24. In quel caso l'ex Spezia aveva saltato otto gare a causa di un problema alla caviglia rimediato l'11 marzo 2024 nella gara contro l'Udinese (persa 1-2), quando era andato a saltare in area proprio nei minuti finali alla ricerca del pareggio su calcio d'angolo, finendo per infortunarsi. Era stata l'ultima immagine della prima era di Sarri, dimissionario pochi giorni dopo. Il suo posto, prima con Martusciello (solo contro il Frosinone) e poi Tudor, l'aveva preso Mandas, poi finito nuovamente dietro al numero 94 per le ultime due gare di campionato contro Inter e Sassuolo.

Diverso invece il motivo del suo stop con Baroni in panchina. L'anno scorso, infatti, Provedel ha vissuto una delle stagioni più negative della sua carriera per il livello mostrato in campo. Per questo il tecnico aveva deciso di relegarlo a secondo, con Mandas titolare prima contro il Venezia (22 febbraio) e poi a partire dalla trasferta contro l'Atalanta (4 aprile) fino alla fine del campionato.

Ora invece è di nuovo un infortunio a fermarlo. "Lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo", si legge nel comunicato del club. Dovrà sottoporsi a un "intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla" che lo terrà fuori per 3-4 mesi. Tradotto: stagione finita, di nuovo. È la terza volta consecutiva che succede: è costretto ad alzare bandiera bianca a marzo, ancora con Sarri in panchina. La sfortuna lo perseguita e lo colpisce sempre nel rush finale. Adesso toccherà a Motta prendere il suo posto, a partire dalla gara contro il Sassuolo.