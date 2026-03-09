Lazio, stagione finita per Provedel: ecco quando si opera

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Prima il ricovero al Concordia Hospital, poi l’intervento chirurgico. La stagione di Ivan Provedel è ormai finita: come scrive il Corriere dello Sport, infatti, domani mattina il portiere della Lazio si sottoporrà a un’operazione di stabilizzazione artroscopica alla spalla destra.

La risonanza magnetica effettuata venerdì alla clinica Villa Mafalda ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con interessamento del cercine glenoideo. Un problema che il portiere si portava dietro già dalla trasferta contro la Juventus dell’8 febbraio: da allora aveva continuato a giocare stringendo i denti e ricorrendo agli antidolorifici. Il dolore però non è mai passato e lo staff medico biancoceleste ha deciso di procedere con esami più approfonditi, che hanno confermato la necessità di intervenire subito.

L’operazione sarà eseguita dal chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia del Concordia Hospital e specialista in chirurgia della spalla. Lo stesso medico che poche settimane fa ha operato Nicolò Rovella per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata nella gara contro il Cagliari Calcio. Provedel verrà dimesso mercoledì e dovrà restare ai box per circa quattro o cinque mesi.