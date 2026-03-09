Lazio, Zaccagni punta il Sassuolo: ecco da quanto non segna in campionato
RASSEGNA STAMPA - Sono passati 126 giorni dall’ultimo gol in campionato di Mattia Zaccagni. Un digiuno lungo per il capitano della Lazio, condizionato anche da alcuni infortuni e da un paio di giornate di squalifica. L’ultima rete resta quella segnata il 3 novembre all’Olimpico contro il Cagliari, nel 2-0 arrivato nei minuti di recupero.
Oggi l’esterno biancoceleste vuole interrompere l’astinenza proprio contro il Sassuolo, una delle sue vittime preferite: contro i neroverdi ha infatti segnato più gol che contro qualsiasi altra squadra in carriera, cinque in totale, tre con la Lazio e due quando vestiva la maglia dell’Hellas Verona. All’andata era andato vicino al sesto centro, fermato solo da una grande parata di Muric su un colpo di testa praticamente a porta vuota.
Zaccagni, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe partire titolare a sinistra nel tridente disegnato da Sarri, con Maldini ancora utilizzato da falso nove e Isaksen favorito sulla fascia destra.