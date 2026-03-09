Lazio, Olimpico sempre più deserto: contro il Sassuolo sarà record negativo
RASSEGNA STAMPA - La protesta del tifo biancoceleste prosegue a oltranza, anche questa sera contro il Sassuolo lo Stadio Olimpico sarà deserto. Questa volta, però, lo saranno anche i dintorni, con i tifosi che hanno deciso di non incontrarsi neanche fuori lo Stadio. Il tifo organizzato sceglie di settimana in settimana come procedere, nella giornata di domani ci sarà un ulteriore aggiornamento.
I numeri confermano che i tifosi sono uniti nella prosecuzione di questa scelta: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in prevendita sono stati piazzati 2.000 biglietti, è il record negativo delle quattro partite di protesta, con il Genoa in A erano entrati in 4.000, con l’Atalanta in campionato 6.000, anche in Coppa 6.000.
L'obiettivo della Lazio è quello di non sprofondare, contro il Sassuolo non si può sbagliare. Attualmente la classifica dice che la Lazio si trova all'undicesimo posto con 34 punti, a parimerito con il Parma (che ha una partita in più), mentre il Sassuolo è al nono posto con 4 punti in più. Il gruppo deve trovare motivazioni: la spinta, però, non potrà arrivare né dagli spalti, né da fuori.