Lazio, nuovi esami in programma per Gigot: le ultime sul suo rientro
08.03.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Quest'anno non c'è mai stato. Si è fermato in estate, nel ritiro di luglio a Formello. Poi si è operato alla caviglia, è rimasto in Francia e rientrato a Roma solo nelle ultime settimane. Samuel Gigot ha saltato tutta la stagione: Sarri l'ha conosciuto pochi giorni, non l'ha mai avuto a disposizione. Adesso, come riportato da Il Corriere dello Sport, martedì il centrale francese svolgerà dei test atletici all'Isokinetic per valutare lo stato di forma dopo il lungo stop e calcolare i tempi per un eventuale ritorno in gruppo. Con ogni probabilità, però, se ne riparlerà per l'anno prossimo. Sempre se rimarrà alla Lazio.
