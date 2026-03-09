Inter, Dimarco non ci sta e cita la Lazio: “Lo scorso anno per una cosa simile…”
Altro weekend di Serie A e solite polemiche arbitrali agli onori della cronaca. Tra le squadre che hanno avuto qualcosa da ridire al triplice fischio c’è anche l’Inter, che reclama un calcio di rigore per un tocco col braccio di Ricci negli ultimi istanti del derby perso 1-0 conto il Milan. Se Chivu ha scelto di non parlare dell'episodio, Federico Dimarco è stato molto critico nel post gara, citando anche un precedente con la Lazio.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, infatti, Dimarco ha ricordato quanto accaduto lo scorso anno contro la Lazio: “All'inizio non lo avevo visto, ho visto Pio alzare il braccio... Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla, non mi piace farlo, dico solo che il braccio è largo e si poteva fare un check al VAR e far decidere all'arbitro. Sono partite importanti, l'anno scorso per un episodio simile in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita”.