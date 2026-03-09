Lazio, Felipe Anderson è campione del Brasile: il Palmeiras vince il Paulista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Palmeiras è campione di Brasile. La squadra in cui si è trasferito Felipe Anderson dalla Lazio nell'estate del 2024 ha vinto il doppio confronto in finale contro il Novorizontino (1-0 e 2-1), alzando al cielo il Campionato Paulista di Apertura. Per l'ex esterno biancoceleste si tratta del primo trofeo con la maglia dei Verdao, dopo aver vinto lo stesso trofeo nel 2011 e nel 2012 con il Santos, quando era ancora un giovane in rampa di lancio. Il suo impiego è stato sempre a partita in corso nelle due finali. Abel Ferreira lo ha mandato in campo al 70' nel match d'andata e al 65' in quello di ritorno, quando il risultato era già stato acquisito in entrambi i casi.

PEREIRA E ROQUE - Felipe Anderson, però, non è l'unico punto di contatto tra il successo del Palmeiras e la Lazio. Tra i giocatori titolari nel doppio confronto, infatti, c'era anche Andreas Pereira, ex giocatore biancoceleste che ha militato nella Capitale durante la stagione 2020/2021, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. A decidere il match di ritorno, ipotecando la vittoria finale, è stato invece Vitor Roque, esterno classe 2005, ex Barcellona, che era finito nel mirino della Lazio nel luglio del 2024.

IL RENDIMENTO DI FELIPE ANDERSON - Tornando a Felipe Anderson, il suo impiego con il Palmeiras non è costante. I numerosi infortuni accusati in questa fase della sua carriera - insoliti per il giocatore che detiene il record di presenze consecutive con la maglia della Lazio -, hanno costretto Ferreira a fare spesso a meno di lui. Il classe 1993, infatti, conta appena 7 presenze in questa stagione, per un totale di circa 100'. Complessivamente, da quando veste la maglia dei Verdao ha giocato 82 partite, segnando 6 gol e 6 assist.