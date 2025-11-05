Calciomercato Lazio | Il retroscena: offerta respinta dal Barcellona per Vitor Roque
05.11.2025 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Vitor Roque splende con la maglia del Palmeiras. L'attaccante brasiliano, arrivato dal Barcellona a febbraio, è a quota 17 gol in stagione tra Brasileirao e Copa Libertadores. Ora si è guadagnato anche la convocazione con la Nazionale brasiliana di Ancelotti.
Come riportato da TMW, il centravanti classe 2005 era stato vicino a sbarcare in Serie A, alla Lazio. Nel luglio del 2024, infatti, la società biancoceleste aveva fatto una proposta da 25 milioni di euro per sostituire il partente Ciro Immobile.
Offerta respinta, però, dal Barcellona, che chiedeva 40 milioni per acquistare il calciatore.