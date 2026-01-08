Lazio, Isaksen entra nella storia: il traguardo raggiunto contro la Fiorentina
08.01.2026 12:15 di Simone Locusta
La Lazio non va oltre il pari contro la Fiorentina. Un 2-2 raggiunto in extremis grazie al rigore trasformato da Pedro, ma è stata una partita in cui sono state le polemiche le vere protagoniste.
In mezzo ad esse, però, c'era anche tutta l'attenzione rivolta verso Guendouzi, in campo per l'ultima volta con la maglia della Lazio. In un attacco stravolto dalle assenze, invece, Sarri ha scelto di puntare su Cancellieri come riferimento offensivo, con Isaksen largo a destra.
Proprio il danese, nonostante la serata opaca, è stato un altro protagonista della sfida. Infatti, contro la Fiorentina, ha toccato quota 100 presenze con la maglia della Lazio. Un traguardo importante che lo fa entrare ancor di più nella storia biancoceleste.
