Verona - Lazio, le probabili formazioni: Sarri tra emergenza e nuovi acquisti
Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo. La Lazio vola al Bentegodi per affrontare il Verona di Zanetti, reduce dal 2-2 contro il Napoli. Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni, squalificato, Basic e Lazzari, infortunati, e Dia e Dele-Bashiru, fuori per la Coppa d'Africa. Rientreranno però sia Marusic che Noslin, destinati entrambi a partire dall'inizio. Il montenegrino tornerà a giocare a destra, con Gila, Romagnoli e Pellegrini a completare la difesa di fronte a Provedel. A centrocampo è andato via Guendouzi, passato al Fenerbahce. Con Basic out, in pole ci sono Vecino, Cataldi e Belahyane. Sta per arrivare però Taylor dall'Ajax, potrebbe essere subito a disposizione dopo aver passato le visite mediche. Scalpita invece Rovella per subentrare a gara in corso. In attacco si rivedrà proprio Noslin al centro, con Cancellieri a sinistra e Isaksen a destra. In panchina ci sarà Ratkov, il primo acquisto di gennaio.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Valentini, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Niasse, Gagliardini, Bradaric; Sarr, Orban. All.: Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.