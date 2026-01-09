Lazio, Rovella è pronto: torna in campo contro il Verona?
RASSEGNA STAMPA - Sarà ancora una Lazio in emergenza quella che scenderà in campo al Bentegodi di Verona nella gara contro la squadra di Zanetti in programma domenica 11 gennaio alle 18.00.
Mister Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni, squalificato, e anche di Basic fermato da un infortunio. Per questo i due nuovi acquisti, Taylor e Ratkov andranno subito in panchina, e in panchina ci sarà anche Nicolò Rovella.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il calciatore ha quasi completato il percorso di recupero dopo l’operazione per la pubalgia. Il lavoro prosegue al meglio e, dopo essersi scaldato a lungo mercoledì nella sfida contro la Fiorentina, potrebbe tornare in campo proprio domenica.
