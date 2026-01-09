Lazio, è il giorno di Taylor: la scelta del numero di maglia
09.01.2026 10:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - Dopo Ratkov la Lazio ha accolto anche Taylor. Il centrocampista è arrivato dall’Ajax a titolo definitivo, nella serata di ieri è sbarcato nella Capitale e nella mattinata di oggi completerà le visite mediche per poi apporre la firma al contratto che lo legherà ai colori biancocelesti dando ufficialmente inizio alla sua avventura. Una volta a Formello, l’olandese avrà modo di vedere il centro sportivo e presentarsi a compagni e mister. Sceglierà anche il suo numero di maglia che con molta probabilità, si legge sul Messaggero, sarà l’8.
