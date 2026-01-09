Lotito e Comitato Consumatori Lazio contro gli arbitri: si pensa a un esposto all’antitrust
RASSEGNA STAMPA - La pazienza sta finendo. Contro la Fiorentina, la Lazio ha subito l’ennesimo torto arbitrale. In merito a ciò, Lotito sta studiando iniziative in merito a quanto la Lazio sta subendo dal punto di vista delle decisioni arbitrali. Ma non sembra essere il solo pronto a scendere in campo per smuovere la situazione.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Comitato Consumatori Lazio, l’associazione di tifosi biancocelesti, nata per tutelare i loro diritti in quanto consumatori del brand Lazio, pensa a un esposto all’antitrust, l’autorità che protegge la corretta concorrenza (i torti arbitrali la violerebbero), o almeno a un intervento che abbia come obiettivo la risoluzione di quello che è diventato un problema serio per la Lazio e i laziali.