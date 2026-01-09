Arbitri, parla Cesari: "Mancano carisma e personalità". E sul Var a chiamata...
RASSEGNA STAMPA - Metà stagione in cantiere e se c’è una certezza in questa Serie A sono le polemiche arbitrali. Gli errori hanno colpito la Lazio, basti pensare solo agli ultimi episodi nella gara contro la Fiorentina, ma praticamente nessuna squadra può dirsi esente da episodi contestati.
Sul tema, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha detto la sua l’ex arbitro Graziano Cesari: “Mancano carisma e personalità, il Var tende a comandare l’arbitro, le regole cambiano in fretta e vedo sempre più individualista”.
Su dove c’è più confusione: “Il fallo di mano è diventata una situazione indecifrabile. Pensate che i tifosi capiscano quando è rigore? Se i regolamenti sono difficili, semplifichiamoli. Poi penso al fuorigioco: quanto è brutto vedere un assistente che rincorre un attaccante, questo che tira, il portiere che magari para e poi lui che alza la bandierina?”.
Sul Var a chiamata invece: “Il Var dovrebbe essere a disposizione anche delle squadre. Le poca trasparenza, l’indecisione e la riluttanza a prendere decisioni porta al caos”.
