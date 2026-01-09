Milan, Fullkrug si presenta: "L'Italia è speciale". E cita Klose...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Milan è il giorno di Niclas Fullkrug. Il nuovo centravanti rossonero si è presentato in conferenza stampa spiegando i motivi per cui ha scelto di trasferirsi in Italia. Tra i bomber italiani che hanno fatto la storia della Serie A ha citato anche Miroslav Klose, che in passato ha militato nella Lazio. Di seguito le sue parole.

"L'Italia ha avuto sempre un posto speciale nella mia mente. Ci sono tedeschi che hanno giocato qui come Klose, Voller e Bierhoff... Rudi mi ha parlato bene dell'Italia, Bierhoff ha detto che avrò successo qui".

"Penso che la Serie A sia un campionato che si sposa bene con le mie qualità: è un campionato che mi sta bene addosso. Anche per il club, lo stile di vita: non potevo rifiutare il Milan in questa fase".