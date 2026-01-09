Ex Lazio | Kiyine cambia squadra e torna in Belgio: l'annuncio
09.01.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Nuova avventura per l'ex centrocampista della Lazio Sofian Kiyine, che ha salutato l'Italia e la Triestina per firmare con il Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse, club che milita in terza divisione belga. Di seguito l'annuncio:
“Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Sofian Kiyine, centrocampista 28enne cresciuto nelle giovanili italiane.
Avendo precedentemente giocato con Chievo Verona, Lazio, Salernitana, Venezia e, più recentemente, con l'OH Leuven, porta con sé una vasta esperienza maturata in Serie A e nel campionato belga.
Tecnico, versatile e dotato di un'eccellente visione di gioco, Sofian si unisce a noi con l'ambizione di affrontare le sfide che lo attendono”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.