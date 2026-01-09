Calciomercato Lazio | C'è l'accordo con Toth. Mentre Timber...
CALCIOMERCATO LAZIO - Dalle parti di Formello, come vi avevamo raccontato in questi giorni, il nome che stuzzica di più è quello di Alex Toth. Il centrocampista ungherese del Ferencvaros è una priorità della società biancoceleste che, nel frattempo, tiene calde anche le alternative Fabbian del Bologna e Timber del Feyenoord.
Come viene riprotato da Alfredo Pedullà, in queste ore i biancocelesti avrebbero definito anche l'accordo sul contratto di Toth, strappando il sì dell'entourage e dello stesso calciatore, classe 2005, disposto a trasferirsi nella Capitale.
Nelle prossime ore verranno portate avanti le trattative con il club ungherese, senza perdere però di vista le due alternative sopracitate. La Lazio spera di riuscire a regalare un altro centrocampista a Sarri nelle prossime ore.