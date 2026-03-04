Lazio - Atalanta | Il corteo ci sarà, ma senza pullman a Ponte Milvio: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Il corteo ci sarà, ma senza l’arrivo del pullman a Ponte Milvio. L’idea di accompagnare la squadra fino all’Olimpico, trasformando l’attesa in un momento simbolico come accaduto in passato, è definitivamente tramontata. A chiarirlo è stato Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta: "La Questura non consente variazioni di percorso. Dispiace, sarebbe stato un contatto importante".
Il tragitto del bus resterà dunque quello stabilito, senza deviazioni verso Ponte Milvio, nonostante l’annuncio del raduno da parte dei gruppi organizzati. Ma la mobilitazione non si ferma. La protesta contro la società prosegue e si rifletterà anche sugli spalti: come fa sapere il Corriere dello Sport, l'Olimpico sarà quasi vuoto, con poco più di 5.000 spettatori attesi al fischio d’inizio.
La squadra, però, non sarà lasciata sola. I tifosi si ritroveranno all’esterno dello stadio, sotto la Nord, per far arrivare cori e sostegno fino all’interno. Una presenza diversa, ma carica di significato. Sarri ha ribadito rispetto per la scelta dei sostenitori: "Hanno i loro motivi, ma a noi mancano tanto. Spero che si sentano da dentro, sarebbe già un grande segnale".
Niente coreografia all’arrivo del bus, quindi, ma una dimostrazione di attaccamento che corre lungo il perimetro dello stadio. Una linea sottile separa la contestazione verso la dirigenza dal supporto alla squadra. Dentro, una Lazio chiamata a giocarsi una fetta di stagione. Fuori, un popolo che continua a protestare senza smettere di sostenere la maglia. Una semifinale diversa, in un clima sospeso ma carico di passione.