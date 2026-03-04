Lazio, lo stadio vuoto pesa: ecco il danno economico per la società
RASSEGNA STAMPA - Terza gara consecutiva con lo stadio vuoto. La Lazio torna all'Olimpico senza tifosi, come già successo contro Genoa e Atalanta. I biglietti venduti per la semifinale d'andata di Coppa Italia sono circa 5mila, contando la prelazione per gli abbonati e i tagliandi 'gratis' regalati dalla società. Per la contestazione dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito, quindi, la squadra di Sarri dovrà scendere in campo nel silenzio degli spalti.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, la protesta porta un danno economico non indifferente alla Lazio: parliamo di circa 1,5 milioni di euro. Solo nel derby, a fine stagione, i tifosi sono sicuri di rientrare allo stadio; per le altre gare si deciderà di settimana in settimana.