NEWS | Sal Da Vinci nella sua Napoli: sarà ospite al Maradona
04.03.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Sal Da Vinci ha vinto il 76° Festival di Sanremo e adesso è pronto ad esibirsi sulle note di “Per sempre sì!” nella sua Napoli. Il cantante sarà infatti l’ospite d’onore al Maradona in occasione della sfida tra Napoli e Torino in programma venerdì 6 marzo alle 20.45. In vista della gara il Maradona sarà gremito e Sal Da Vinci sarà assoluto protagonista... <<< SAL DA VINCI >>>
