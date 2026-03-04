Lazio - Atalanta, le probabili formazioni: Gila dall'inizio, Maldini ci prova
Dopo la sconfitta contro il Torino, la Lazio ospita l'Atalanta all'Olimpico per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Sarri dovrà fare sicuramente a meno del lungodegente Rovella, ma tornerà Pedro in panchina. In difesa, di fronte a Provedel in porta, si rivedrà Gila per fare coppia al centro con Romagnoli. A sinistra toccherà a Nuno Tavares a sinistra, con Marusic confermato a destra. A centrocampo non ce la fa Basic: il suo posto lo prenderà Dele-Bashiru, in vantaggio su Belahyane. Completeranno il terzetto Cataldi in regia e Taylor. In attacco dovrebbe farcela Maldini, non al meglio per una tendinopatia al ginocchio. È più avanti nel ballottaggio su Noslin e Dia, giocherà al centro dell'attacco con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.