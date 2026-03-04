Lazio, Lotito punta tutto sulla Coppa Italia: è la via principale per l'Europa
04.03.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - "Ho parlato col ds e mi ha detto che bisogna accettare qualsiasi risultato". Parole di Maurizio Sarri, dette in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico ha avuto un colloquio con Fabiani mezz'ora prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti a Formello.
Il pensiero del diesse, però, sembra essere diverso da quello di Lotito. Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, il presidente punta tutto su questa competizione per ritornare subito in Europa. È un concetto che il patron biancoceleste ha rimarcato anche alcune settimane fa, in un discorso fatto allo spogliatoio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.