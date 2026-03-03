Lazio | Veron: "I sogni non si possono ignorare, Lotito ascolti la gente"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Continuo a seguire il calcio italiano. Non vedo tantissime partite ma seguo le squadre che sono state parte della mia vita e della mia carriera. E poi mi piace vedere i big match come un Juventus-Milan”. Così Juan Sebastian Veron, ex giocatore di Lazio, Inter, Parma e Sampdoria all’Adnkronos. L’ex centrocampista è considerato dai tifosi della Lazio un uomo simbolo dopo la vittoria dello scudetto.

“Come vedo questa spaccatura tra i tifosi e la società Lazio? Io sono dell’idea che il club deve essere ben amministrato, ma poi c'è una cosa che non puoi lasciare da parte, ma deve essere messa sul tavolo: i sogni. Quelli che ha la gente e anche quelli che ha il club, di costruire e vedere una buona squadra. Perché alla fine i bilanci non si festeggiano. Quindi credo che quello che c'è da parte della gente sia giusto, perché è difficile dire ‘non sognate’. La gente vuole una squadra che vinca, vuole una squadra che sia protagonista, come ha avuto in passato e che vuole rivivere ancora, mentre la società forse ha altre idee. E lì c'è la spaccatura. Un consiglio al presidente della Lazio, da presidente? Deve ascoltare la gente e oltre a tenere bene la società e tenere bene i conti".

"Oggi ci sono risorse nel mondo dove andare ad attingere, come, ad esempio, un altro investitore o qualcuno che ti aiuti a mettere in campo una squadra all'altezza della società e della storia che hai vissuto e che si vuole rivivere ancora. Perché purtroppo hai vicino una squadra e una società, come la Roma, che sta investendo e che è protagonista. E la Lazio per storia ha le possibilità, oltre che per la gente che continua a spingere la squadra, ma quando non hai dall'altra parte gli stessi segnali, la gente si pronuncia in questi modi. Se è mai successa una cosa del genere in Argentina? Non è mai successa una cosa del genere. In Argentina succedono altre cose, magari più gravi, ma non quelle…”, ha aggiunto Veron.