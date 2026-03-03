Lazio, Paparesta sulla contestazione: "Lotito non contribuisce a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex arbitro Gianluca Paparesta è intervenuto negli studi di Sportitalia per parlare del clima di contestazione in casa Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"I tifosi si aspettano sempre di più e il vero problema è che cosa c'è dietro, perché se poi mollano determinate figure bisogna capire se sono in grado di trovare dei rimpiazzi, delle nuove proprietà ambiziose, perché appena arrivati hanno tutto l'entusiasmo".

"Tutto è bello, bellissimo perché finalmente ci si è liberati di qualcuno che a seconda dei tifosi non faceva fare quel salto di qualità, però obiettivamente la per la Lazio, Lotito non contribuisce col suo carattere a farsi volere bene. Adesso ha avviato un progetto con un ringiovanimento totale della Rosa, ha presentato un progetto per lo stadio Flaminio che dovrebbe andare in porto ormai quasi certamente, quindi dare una patrimonializzazione alla società è importante. Capisco però anche che le tifoserie oggi non sono mai soddisfatte".