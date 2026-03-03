Lazio, Sarri: "Futuro nebuloso? Le sensazioni arrivano anche dalla squadra"
03.03.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla vigilia della gara contro l'Atalanta di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è tornato sulle dichiarazioni fatte a Torino in riferimento alla sensazione di 'futuro nebuloso' che si vive dentro lo spogliatoio. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "Futuro nebuloso è un concetto di sensazioni che può avere la squadra, ora si può vedere tutto nebuloso e tutto incerto".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.