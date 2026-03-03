Coppa Italia, al via le semifinali d'andata: in campo Como e Inter
03.03.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Iniziano le semifinali di Coppa Italia. Prima manche con le gare d'andata: prima toccherà a Como - Inter, poi andranno in campo Lazio e Atalanta. Il ritorno sarà tra più di un mese, praticamente a fine aprile (date da confermare). Intanto la squadra di Fabregas ospiterà questa sera, martedì 3 marzo alle ore 21, i nerazzurri di Chivu. Di seguito il programma.
Martedì 3 marzo: Como - Inter, ore 21.
