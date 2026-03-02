WOMEN | Italia, Soncin: "C'è adrenalina e emozione. Conosciamo la Svezia e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia Femminile sta per iniziare il suo percorso di qualificazione verso il Mondiale che si disputerà in Brasile il prossimo anno e alla vigilia della sfida con la Svezia, in conferenza stampa, ha parlato il ct Soncin: "L’emozione di iniziare questo percorso è incredibile, ci pensavo proprio stanotte nei vari pensieri notturni che un allenatore si trova a fare. L’adrenalina, la tensione la pressione positiva ti creano quasi un pizzico di paura che di fa alzare tutti i livelli, come se fosse la prima volta. Sono orgoglioso di quello che le ragazze hanno mostrato questa settimana di raduno, sono passati tre mesi dall’ultimo, ma come staff abbiamo lavorato per farle raggiungere il miglior livello possibile. Non vediamo l’ora di scendere in campo, conosciamo la forza della Svezia, le abbiamo affrontate tante volte e loro conoscono noi".

"Svezia? Si tratta di una squadra che conosciamo bene, anche se ha cambiato allenatore, di alto livello e ci vuole attenzione massima, coraggio non solo nell’attaccare, ma anche di aiutarsi in ogni situazione. Sono molto concentrato su quello che stanno facendo le ragazze e sul noi anche se c’è massimo rispetto per le avversarie, siamo concentrate sulla costruzione di un’identità forte che nei prossimi tre mesi ci porti dove vogliamo”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE