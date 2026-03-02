Atalanta, Musah punta la Lazio: “Voltiamo subito pagina dopo il Sassuolo”
02.03.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, rimasto in dieci uomini dall’inizio del primo tempo, il centrocampista dell’Atalanta Yunus Musah ha parlato ai microfoni di Dazn. L’ex Milan si è proiettato soprattutto verso i prossimi impegni, a partire dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Quando la squadra si schiaccia dietro diventa difficile per noi, devi avere tanta pazienza e stare attenti alle ripartenze dove abbiamo preso poi gol. Il campo era molto secco, la palla non viaggiava velocemente ma anche il Sassuolo ha giocato nello stesso campo e non è una scusa. Abbiamo fatto fatica a sbloccarla, dobbiamo subito voltare pagina e stiamo facendo un bel percorso e non sarà questo risultato a metterci giù".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.