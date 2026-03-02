Sassuolo, brutte notizie per Grosso: le condizioni di Fadera
02.03.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non ci sarà Alieu Fadera nel prossimo match del Sassuolo che sfiderà la Lazio nella gara in programma lunedì 9 marzo alle 20.45.
Il calciatore, nella gara contro l'Atalanta, è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Kolasinac e dovrà essere operato.
“Gli accertamenti effettuati ad Alieu Fadera, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Atalanta, hanno evidenziato una frattura dell’osso zigomatico. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico”, questa la nota del club.
