Lazio, Mattioli: “Non combatte nessuno, l’atteggiamento è ingiustificabile”
02.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è uscita sconfitta dalla gara contro il Torino. Decisivi i gol di Simeone e Zapata, che hanno regalato la vittoria ai granata di D’Aversa. Ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli ha commentato la prestazione della formazione biancoceleste, ora al decimo posto in classifica. Di seguito il suo pensiero: “Contro il Torino non ho visto un singolo giocatore della Lazio combattere su una seconda palla… Nulla! Sono professionisti, certi atteggiamenti non sono giustificabili nemmeno quando si giocano le partitelle all’oratorio“.
